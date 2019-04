Schalke: Bentaleb-Comeback möglich, Mendyl verletzt gemeldet

Gelsenkirchen (dpa) - Der nach seiner Verbannung in die U23 am Montag von Chefcoach Huub Stevens begnadigte Nabil Bentaleb könnte im Abstiegsduell am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) beim 1. FC Nürnberg sein Comeback für den FC Schalke 04 geben. «Er macht im Training einen guten Eindruck und hat mir angezeigt, dass er fit ist», sagte Stevens am Mittwoch. «Er will ganz gerne, aber man muss vorsichtig sein.» Bei dem ebenfalls in die U23 versetzten Hamza Mendyl verzögert sich aber eine Entscheidung über eine Rückkehr in den Profikader des Fußball-Bundesligisten. «Er sollte heute bei der U23 spielen und hat sich verletzt gemeldet. Ich weiß noch nicht, was er hat», sagte Stevens.

Von dpa