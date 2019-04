Diese verwies in ihrer Begründung vor allem auf Vornewegs Projekt «Roman der Vielen». Dafür verbrachte die 1985 geborene Autorin Zeit im Kaltennordheimer Ortsteil Kaltenlengsfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Aus dem von ihr als «Dorfschreiberin» im Gespräch mit den Bewohnern gesammelten Material plant sie, einen fiktionalen Text zu schreiben.

Vorneweg ist die erste « Harald Gerlach »-Stipendiatin ohne Wurzeln in Ostdeutschland. Zu den bisherigen Gewinnern zählt etwa der in Gera geborene Lutz Seiler («Kruso»). Das Stipendium ist nach dem Thüringer Autoren Harald Gerlach (1940-2001) benannt. Die offizielle Verleihung soll am 16. April in Erfurt stattfinden.