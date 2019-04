Bürger dürfen in NRW vor das Verfassungsgericht ziehen

Düsseldorf (dpa/lnw - Die Bürgerrechte in Nordrhein-Westfalen werden gestärkt. Künftig kann jeder Bürger Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof NRW in Münster einlegen, wenn er eines seiner Grundrechte als verletzt ansieht. Der Landtag beschloss am Mittwochabend fraktionsübergreifend und einstimmig eine Verfassungsänderung für das Bundesland. Bislang konnten nur Institutionen wie etwa Kommunen oder Fraktionen Verfassungsklagen in NRW einlegen. In den meisten Ländern, darunter Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Rheinland-Pfalz, sind individuelle Verfassungsbeschwerden dagegen bereits möglich.

Von dpa