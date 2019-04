Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Markierungsarbeiten für die neuen Umweltspuren in Düsseldorf beginnen heute. In Kraft treten sollen die Spuren in den Osterferien - am Montag kommender Woche auf der Merowinger Straße und einen Tag später auf der Prinz-Georg-Straße.

Die Umweltspuren sollen dazu beitragen, Dieselfahrverbote abzuwenden. Fahren dürfen auf ihnen nur Busse, Fahrräder, Taxis und Autos mit Elektro-Antrieb. Geprüft wird noch, ob später auch Fahrgemeinschaften die Umweltspuren nutzen dürfen.

Täglich 25 000 Fahrzeuge nutzen die Merowinger Straße, eine wichtige Nord-Süd-Achse der Stadt. Entsprechend lärm- und schadstoffbelastet ist sie. Die Prinz-Georg-Straße bringt den Verkehr von Norden hinein - über sie rollen 22 000 Fahrzeuge täglich.