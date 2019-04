Landtag bekennt sich zu Bundeswehrveranstaltungen an Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Informationsveranstaltungen der Bundeswehr in den Schulen sollten nach Auffassung aller Fraktionen des nordrhein-westfälischen Landtags fortgesetzt werden. NRW sei das erste Land gewesen, das 2012 eine entsprechende Vereinbarung mit der Bundeswehr geschlossen habe, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Landtags. Die Informationsveranstaltungen mit Jugendoffizieren seien «ein Erfolgsmodell», das Schülern helfe, sich eine eigene Meinung über Sicherheits- und Friedenspolitik zu bilden.