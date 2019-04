Frühling zeigt kalte Schulter: Erst ab Montag wärmer

Essen (dpa/lnw) - Der Frühling kann auch kalt: Mit Minusgraden und Schneeschauern startet Nordrhein-Westfalen am Samstag in die Osterferien. Örtliche Schneeschauer bis ins Flachland erwarten die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes am Samstagmorgen. Aufgepasst bei empfindlichen Pflanzen: Auch die Temperaturen in zwei Metern Höhe gehen weiter zurück - nachts auf bis zu minus drei Grad, im Bergland sogar auf bis zu minus fünf Grad. Am Boden kann es nochmal jeweils zwei Grad kälter werden.

Von dpa