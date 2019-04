Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagmorgen vor allem auf der A3 auf eine Geduldsprobe gestellt worden. Dort kam es bei Köln in Richtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Hilden und Kreuz Ratingen-Ost zu Verspätungen von rund 30 Minuten, wie der WDR-Staumelder berichtete.

Von dpa