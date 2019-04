Lippstadt (dpa) - Der Autozulieferer Hella kann sich in der Flaute der Branche weiter behaupten und bestätigt seine Prognose. Im dritten Geschäftsquartal (Ende Februar) konnte der Licht- und Elektronikspezialist den Umsatz bereinigt um Währungseffekte und Zu- wie Verkäufe um 4 Prozent steigern, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Lippstadt mitteilte.

Von dpa