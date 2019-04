In Nordrhein-Westfalen sind kleine Wohnungen Mangelware

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen fehlen vor allem kleine Wohnungen. Zu diesem Ergebnis kommt der am Donnerstag veröffentlichte Wohnungsmarktbericht 2018 der NRW.Bank. Die Mieten von Ein-Zimmer-Wohnungen und Apartments seien zuletzt überdurchschnittlich gestiegen. Im vergangenen Jahr hätten sie im Landesmittel bei 9,14 Euro je Quadratmeter gelegen und damit um fast 1,90 Euro über dem Durchschnitt aller Wohnungen. Alleinlebende sind mit 41 Prozent der häufigste Haushaltstyp in NRW.