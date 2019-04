Fresenius-Chef rechnet mit Krankenhaussterben in Deutschland

Düsseldorf (dpa) - Der Gesundheitskonzern Fresenius will bei einer weiteren Schrumpfung im deutschen Krankenhausmarkt mitmischen. Es müsse eine «kleinere Zahl größerer Klinikanbieter im deutschen Gesundheitswesen geben», sagte Konzernchef Stephan Sturm am Mittwochabend in Düsseldorf. Größere Krankenhausverbünde arbeiteten effizienter und lieferten eine bessere Behandlungsqualität als kleine Häuser. Fresenius ist mit den 86 Kliniken seiner Tochter Helios der größte private Krankenhausbetreiber hierzulande.