Entschärfung von Bomben-Blindgänger: Bahnstrecken-Sperrung

Essen (dpa/lnw) - Die Entschärfung eines Bomben-Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg in Essen hat am Donnerstag den Zugverkehr im Ruhrgebiet gestört. Die Bahn-Hauptstrecke zwischen Mülheim und Essen lag in der Sicherheitszone rund um den Fundort der Bombe und musste am Nachmittag zeitweise gesperrt werden. Regional- und Fernzüge wurden umgeleitet, zum Teil über Gelsenkirchen. Verspätungen waren die Folge. Halte in Essen und Bochum entfielen. Nach der Entschärfung normalisierte sich der Zugverkehr wieder.

