Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers wollen den ersten Saison-Doppelsieg in der Baseball-Bundesliga einfahren. Am Samstag (12.00/15.30 Uhr) treten sie zu den beiden Partien bei den Cologne Cardinals an. An den ersten Spieltagen haben sie Splits (Sieg und Niederlage) gegen Meister Bonn Capitals und beim Mitfavoriten Paderborn Untouchables erreicht.

Von dpa