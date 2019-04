Rechten-Demos in Dortmund: Anklage gegen acht Männer

Dortmund (dpa/lnw) - Nach zwei Rechten-Demos in Dortmund im vergangenen Herbst hat die Staatsanwaltschaft gegen acht Männer Anklage wegen Volksverhetzung erhoben. Ihnen werde Aufstachelung zum Hass gegen in Deutschland lebende Juden vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag auf Anfrage. Die Dortmunder Polizei war öffentlich kritisiert worden, weil sie die beiden Demo-Züge im September nicht gestoppt hatte, obwohl offen antisemitische Parolen skandiert worden waren. Mit dem Einsatz hatte sich auch der Düsseldorfer Landtag befasst. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) stellte sich dabei vor die Polizei.