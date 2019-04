Nach Streit bei Razzia: Ermittlungen gegen Polizisten

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einer Razzia gegen Clan-Kriminalität in einer Dortmunder Shisha-Bar am 1. März ermittelt die Polizei in Recklinghausen gegen einen damals beteiligten Beamten. Die 37-Jährige schwangere Frau des Bar-Besitzers (45) wirft dem Dortmunder Polizisten rassistisch motivierte Gewalt vor. Sie sei gewürgt und ins Gesicht geschlagen worden. Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei in Recklinghausen bestätigten am Donnerstag entsprechende Ermittlungen. Der WDR hatte zuvor über den Fall berichtet.

Von dpa