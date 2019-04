BVB ohne Piszczek gegen Mainz

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 auf Routinier Lukasz Piszczek verzichten. Dem 33 Jahre alten Rechtsverteidiger, der beim deutlichen 0:5 im Ligagipfel gegen den FC Bayern am vergangenen Samstag nach wochenlanger Zwangspause sein Comeback gefeiert hatte, droht ein vorzeitiges Saison-Aus. «Es kann mindestens noch zwei, drei Wochen dauern», antwortete Trainer Lucien Favre auf die Frage nach der Ausfallzeit für den am Fuß verletzten polnischen Nationalspieler.

Von dpa