Vermeintlich tote Würgeschlange in Garten in Kleve gefunden

Kleve (dpa/lnw) - Im Gestrüpp an einem Haus in Kleve hat die Feuerwehr eine Würgeschlange gefunden. Das Reptil schien bereits länger dort gelegen zu haben und tot zu sein, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Als die Schlange dem Tierarzt übergeben wurde, erlebten die Rettungskräfte dann aber eine Überraschung: Beim Aufwärmen auf dem Behandlungstisch zeigte das Tier wieder Lebenszeichen. Aufgrund der kühlen Temperaturen war die wechselwarme Schlange anscheinend in eine Kältestarre verfallen.