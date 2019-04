Großprojekt RRX: Verkehrsverband wirbt um Geduld

Düsseldorf (dpa) - Beim Nahverkehrs-Großprojekt Rhein-Ruhr-Express (RRX) geht am 9. Juni mit dem RE 5 zwischen Wesel und Koblenz eine der längsten und bestgenutzten Linien an den Start. In der Anfangszeit bitten die Auftraggeber allerdings die Pendler um Geduld: «Die Linie RE 5 hat eines der höchsten Fahrgastaufkommen, und ist aktuell eine der schwierigsten und qualitätsmäßig schlechtesten Linien in Nordrhein-Westfalen», sagte der Geschäftsführer des Verkehrsverbands Nahverkehr Rheinland (NVR), Heiko Sedlaczek, am Freitag in Düsseldorf. Einen pünktlichen und störungsfreien Betrieb von einem Tag auf den anderen dürften Bahnreisende nicht erwarten.

Von dpa