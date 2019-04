Landtag zeigt Geschichte der britischen Streitkräfte in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Sie sind als Besatzer gekommen und gehen als Freunde: Während die britischen Streitkräfte in NRW bis 2020 weitgehend abgezogen werden, widmet der Düsseldorfer Landtag ihnen eine große Ausstellung. «Von der Beschlagnahmung von Häusern über Liebesbeziehungen bis hin zur Pflege langjähriger Freundschaften» würden vom 4. Mai an Erinnerungsstücke, Fotos und Dokumente gezeigt, teilte das Parlament am Freitag mit. An der Ausstellung «Briten in Nordrhein-Westfalen 1945-2019» hätten sich rund 300 Menschen beteiligt. «Es ist eine der ersten umfassenden Präsentationen zu dem Thema in Nordrhein-Westfalen überhaupt», erklärte die Landtagsverwaltung.

Von dpa