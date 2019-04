«Fridays for Future»-Demos: Geringere Teilnehmerzahl

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den «Fridays for Future»-Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen hat sich am Freitagmittag eine geringere Teilnehmerzahl als vor einer Woche abgezeichnet. Polizei und Veranstalter zählten bei Veranstaltungen in verschiedenen Städten insgesamt etwa 1200 Schüler. Am vergangenen Freitag waren am Ende rund 5000 Demonstranten für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Von dpa