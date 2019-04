Ziemiak attackiert Grüne und Linke

Eslohe (dpa) - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat in der Debatte um Enteignungen im Kampf gegen Wohnungsnot den Grünen und der Linkspartei eine «Bankrotterklärung» vorgeworfen. Genauso wichtig wie die Schaffung von Wohnraum in den Städten sei es, den ländlichen Raum attraktiver zu machen, sagte Ziemiak am Freitagabend im sauerländischen Eslohe zu Beginn einer Europawahlkampf-Veranstaltung. Verbesserungen brauche es etwa bei der Digitalisierung, Versorgung mit Ärzten, Infrastruktur oder auch den Schulen.

Von dpa