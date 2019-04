Radeberger will Kölsch-Brauerei aufgeben

Köln (dpa/lnw) - Die Radeberger Gruppe will ihre Kölsch-Produktion auslagern und die Brauerei in Köln-Mülheim schrittweise aufgeben. Das «Haus Kölscher Brautradition», eine Radeberger-Tochter mit Marken wie Sion, Gilden oder Dom Kölsch, werde seine Produktion bis Herbst 2021 schrittweise an die Früh-Brauerei abgeben, erklärten die Unternehmen am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung. Radeberger wolle seine Marken aber weiter selbst vermarkten - Unternehmenssitz des Hauses Kölscher Brautradition bleibe Köln-Mülheim.

Von dpa