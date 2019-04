Arbeiter fahren mit brennendem Müllauto zur Feuerwehr

Essen (dpa/lnw) - Einsatz für die Feuerwehr in Essen auf der eigenen Wache: Müllwerker warteten am Samstag nicht auf die Feuerwehr, als ihre Ladung in Brand geriet, wie die Feuerwehr mitteilte. Stattdessen fuhren sie direkt zur nächstgelegenen Wache. Nach mehrstündigem Einsatz war der Brand gelöscht, verletzt wurde niemand. Warum die Ladung auf dem Müllwagen Feuer fing, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von dpa