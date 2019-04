Wehen Wiesbaden nach Sieg gegen Köln auf Aufstiegskurs

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden ist im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten kamen die Hessen am Samstag zu einem 3:0 (1:0)-Sieg gegen Fortuna Köln und schoben sich mit 58 Zählern zumindest bis Montagabend am punktgleichen Rivalen Karlsruher SC vorbei auf Rang zwei. Manuel Schäffler (15. Minute) und Daniel-Kofi Kyereh (62./90.) trafen für das Team von Trainer Rüdiger Rehm.

Von dpa