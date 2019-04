Wehen Wiesbaden rückt wieder auf Aufstiegsplatz vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden ist zurück in der Erfolgsspur und wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz. Die Hessen gewannen am Samstag 3:0 (1:0) gegen Fortuna Köln und verdrängten zumindest bis Montagabend den punktgleichen Karlsruher SC vom zweiten Rang. Manuel Schäffler (15. Minute) und Daniel-Kofi Kyereh (62./90.) schossen vor 2421 Zuschauern in der Brita Arena die Tore.

Von dpa