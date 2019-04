Hecking schließt Hannover-Rückkehr als Sportchef aus

Hannover (dpa) - Borussia Mönchengladbachs scheidender Trainer Dieter Hecking hat eine mögliche Rückkehr zu seinem Ex-Club Hannover 96 als Sportchef zur neuen Saison ausgeschlossen. «Ich kann hier heute sagen, dass ich nicht als Sportdirektor nach Hannover kommen werde», sagte Hecking nach dem 1:0 (0:0) seiner Gladbacher am Samstag in Hannover. «Ich bleibe Trainer und werde auch in der neuen Saison wahrscheinlich irgendwo an der Linie stehen.»

Von dpa