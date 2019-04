Juwel, Matchwinner, Rekordmann: Sancho ein BVB-Meisterpfand

Dortmund (dpa) - Erster Lionel Messi. Zweiter Eden Hazard. Dritter Jadon Sancho. Diese Rangliste veröffentlichte am Samstag der Fußball-Weltverband FIFA. Es war die Auflistung der Spieler, die in den fünf großen Profiligen jeweils eine zweistellige Anzahl an Toren als auch an direkten Vorbereitungen vorweisen können. Jadon Sancho gehört dazu, nach seinem Doppelpack beim 2:1 (2:0) gegen den FSV Mainz 05 kommt der Flügelspieler von Borussia Dortmund auf zehn Tore und 13 Assists.

