Oliver Zeidler erstmals deutscher Meister im Ruder-Einer

Köln (dpa) - Oliver Zeidler aus Ingolstadt ist zum ersten Mal deutscher Meister im Ruder-Einer geworden. Der 22-Jährige gewann bei der Kleinboot-DM in Köln vor Stephan Krüger aus Frankfurt/Main und Timo Piontek aus Koblenz. Damit hat der WM-Sechste Zeidler beste Chancen, sich auch künftig mit der Weltelite im Skiff messen zu können. «Das ist meine erste Goldmedaille im Rudern. Jetzt will ich die Olympia-Quali im Einer schaffen», sagte Zeidler. Titelverteidiger Tim Ole Naske aus Hamburg musste am Samstag vor dem Halbfinale aufgrund einer Zerrung im Arm abmelden.

Von dpa