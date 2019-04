Duisburg (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Streit muss sich ein 38-jähriger Mann aus Duisburg von heute an vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll in der Nacht auf den 17. August 2018 einen Bekannten in dessen Wohnung erstickt haben. Hintergrund ist angeblich ein Streit um die Vaterschaft eines Mädchens, auf die beide Männer laut Anklage Anspruch erhoben haben. Das 47-jährige Opfer soll durch Auftritte in der RTL2-Serie «Hartz und herzlich» einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Die Anklage lautet auf Totschlag. Das Duisburger Schwurgericht hat für den Prozess zunächst sieben Verhandlungstage bis zum 11. Juni angesetzt.