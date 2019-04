Altbau wird nach Entdeckung von Loch in der Wand abgerissen

Kaarst (dpa/lnw) - In Kaarst bei Neuss beginnt nach der Entdeckung eines großen Loches in einer Gebäudewand der Abriss des leerstehenden Hauses. Ein Teil der Bewohner eines angrenzenden Mehrfamilienhauses können im Laufe des Tages in ihre Wohnungen zurückkehren, wie Stadtsprecher Peter Böttner am Dienstagmorgen sagte. Dabei handele es sich um die Wohnungen, die nicht direkt an die betroffene Wand angrenzten. Der Abriss des Hauses werde voraussichtlich bis zum Mittwoch dauern. Wann die restlichen Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück können, sei noch unklar.

Von dpa