Gullydeckel-Attacke: Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise

Bad Berleburg (dpa) - Bei ihren Ermittlungen zu einer Attacke mit Gullydeckeln auf einen Regionalzug in der Nähe von Siegen ist die Polizei nach wie vor auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Es gebe noch immer nur spärliche Resonanz, sagte Polizeisprecher Meik Scholz am Dienstag. Am Montag sei die Mordkommission in dem Fall noch einmal personell aufgestockt worden. Außerdem seien Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) für eine erweiterte Spurensuche am Tatort gewesen. Dennoch gebe es zunächst keine neuen Ermittlungsergebnisse.

