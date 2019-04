Gullydeckel-Attacke: Keine Hinweise auf Terroranschlag

Siegen (dpa/lnw) - Im Fall der Gullydeckel-Attacke auf einen Regionalzug in Nordrhein-Westfalen haben die Ermittler keine Hinweise auf einen Terroranschlag. «Für einen Terroranschlag gibt es nach aktuellem Stand der Ermittlungen keine Hinweise», sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Da von einer Brücke mehrere Gullydeckel an einer Strickkonstruktion über der Bahnstrecke zwischen Erndtebrück nach Bad Berleburg hingen, sei es aber planmäßiges Handeln gewesen. Deshalb sei eine Mordkommission eingerichtet worden. «Wir schließen momentan nichts aus», erklärte der Polizeisprecher weiter. Am Tatort würden an diesem Montag noch einmal mehrere Beamte nach Spuren suchen.

Von dpa