Gesuchter Pferdepfleger in Nordrhein-Westfalen festgenommen

Lübeck/Kürten (dpa/lno) - Ein wegen zahlreicher Einbruchdiebstähle gesuchter Pferdepfleger ist gefasst worden. Er sei am späten Sonntagabend in einem Gasthof in Kürten in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden, sagte die Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst, am Montag. Der 54-Jährige solle voraussichtlich nach Ostern in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht werden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung in ihrer Onlineausgabe über die Festnahme berichtet.

Von dpa