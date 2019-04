Düsseldorf (dpa/lnw) - Spaß in den Osterferien bringt nicht nur «chillen», sondern auch Lernen - meint Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer. Für alle, die in den Ferien Lust auf Lernen hätten, gebe es «tolle Angebote zur Stärkung der eigenen Fähigkeiten und Potenziale», teilte die FDP-Politikerin am Montag in Düsseldorf mit.

Von dpa