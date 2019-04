Attacken in Silvesternacht: Verdächtiger schuldunfähig

Essen (dpa/lnw) - Der Mann, der in der Silvesternacht mit seinem Wagen Feiernde in Bottrop und Essen attackiert haben soll, war einem Gutachten zufolge während der Tat schuldunfähig. Der 50-Jährige soll deshalb in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden, wie die Staatswaltschaft Essen am Montag mitteilte. Über den Antrag der Anklagebehörde muss das Landgericht Essen in einem sogenannten Sicherungsverfahren entscheiden. Der Mann ist zur Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Von dpa