20 000 Smartphones für die Polizei in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen soll ab der zweiten Jahreshälfte nach und nach mit 20 000 Smartphones versorgt werden. «Das reicht nicht ganz für die persönliche Ausstattung», teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Montag in Düsseldorf mit. Die erste Tranche sei aber «mehr als nur ein Schritt auf dem Weg dorthin» und besser als weitere Verzögerungen des Vorhabens.