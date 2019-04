Mann fährt auf der Straßenbahn-Kupplung mit

Köln (dpa/lnw) - Er wollte nicht zu spät zum Sport kommen: Ein 20-Jähriger ist in Köln auf der hinteren Wagenkupplung einer Straßenbahn mitgefahren, nachdem sich die Türen schon geschlossen hatten. Er hielt sich dabei am Scheibenwischer fest. Allerdings legte er nur die Distanz zwischen zwei Haltestellen zurück - dann griff die Polizei ein, die ihn durch Zufall beim Aufsteigen beobachtet hatte. Ein Video, dass die Beamten am Montag veröffentlichten, zeigt die waghalsige Aktion.

Von dpa