Biersteuer hinterzogen: Razzia und Festnahmen

Hannover/Paderborn (dpa) - Zoll- und Steuerfahnder sind einer Betrügerbande auf die Schliche gekommen, die über Scheingeschäfte in Deutschland dem Fiskus in Frankreich mehr als 9,5 Millionen Euro Biersteuer vorenthalten haben sollen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn wurden am 10. April in Ostwestfalen und Thüringen 14 Objekte, darunter Privatwohnungen, Geschäftsräume, Lagerstätten und eine Steuerkanzlei durchsucht und drei Beschuldigte mit Haftbefehl festgenommen, wie das Zollfahndungsamt Hannover und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Von dpa