Laschet bemängelt Berichterstattung von ARD und ZDF

Eines der berühmtesten Wahrzeichen der Welt steht lichterloh in Flammen. Die Bestürzung ist groß, Staatsoberhäupter melden sich zu Wort. Fernsehsender berichten am frühen Abend per Live-Übertragung von der Katastrophe. ARD und ZDF allerdings nicht. Hier laufen um 20:15 Uhr ein Tierfilm und ein Krimi, während in Paris ein über achthundertfünfzig Jahre altes Stück Weltkulturerbe zerstört wird.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bemängelte dieses Vorgehen der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender via Twitter . „Russia Today und Al Jazeera berichten, rechte Hetzer verbreiten erste Verschwörungstheorien und der öffentlich-rechtlich Rundfunk schläft.”

Wo ist der „Brennpunkt”?

Auch Sonia Seymour Mikich, frühere Fernseh-Chefredakteurin beim WDR, wunderte sich über das Vorgehen. Ebenfalls via Twitter fragte sie, warum nicht der digitale Fernsehsender Tagesschau24 über das Unglück berichte, denn „BBC, CNN, Russia today und Al Jazeera schaffen es doch auch”.

Mit Ullrich Deppendorf, dem ehemaligen Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, stimmt ein weiterer prominenter Journalist in den Chor der Kritiker ein. Dass es keinen ARD-Brennpunkt gegeben habe, sei für ihn „schwer nachzuvollziehen”, schrieb er bei Twitter. Schließlich sei Notre-Dame neben dem Eiffelturm ein Symbol Frankreichs.

Was ist ein "Brennpunkt"? Der ARD-Brennpunkt ist eine Programmergänzung des Fernsehsenders. Sie wird bei wichtigen Ereignissen ausgestrahlt und ergänzt die Berichterstattung der aktuellen Nachrichtensendungen. ...

Statement der ARD

Die ARD rechtfertigte sich noch am Abend unter diesem Tweet. Sobald weitere gesicherte Informationen vorlägen, würde über das Ereignis berichtet. Außerdem wiesen sie auf die Tagesthemen hin, worin es eine vertiefende Berichterstattungen geben sollte. Alle derzeit bekannten Informationen seien in der Tagesschau an die Zuschauer weitergegeben worden.

Um 21.40 Uhr startete die ARD dann eine Live-Berichterstattung via Tagesschau24. Rund drei Stunden lang wurden die Geschehnisse in Paris beleuchtet. Auch die Tagesthemen um 22:15 Uhr widmeten sich, wie angekündigt, dem Thema.

Reaktionen der Twitter-User

Die Netzgemeinde ist geteilter Meinung bezüglich des Vorgehens der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Viele Tweets drehen sich um den nicht gesendeten „Brennpunkt”. So heißt es beispielsweise, bezogen auf die Häufigkeit der Brennpunkt-Sendungen, dass „fehlende neue Erkenntnisse die ARD schon ganz oft nicht an einer Sondersendung gehindert haben”. Für viele ist es daher nicht nachvollziehbar, warum die ARD auf ihre Sonderberichterstattung in den ersten dreieinhalb Stunden des Geschehens verzichtete. Von einem anderen Twitter-User heißt es: „Extrem schwach, liebe Redaktion von @DasErste! Das wird noch lange an Ihnen kleben.”

Allerdings gibt es auch Gegenstimmen, die die Entscheidung der ARD, keinen Brennpunkt zu senden, befürworten. „Besser keinen Brennpunkt als stundenlange Ruminterpretation, was eventuell passiert sein könnte [...].” Dies werde am traurigen Resultat nichts ändern, schreibt der Verfasser weiter. Ein Weiterer kommentiert: „Minütlich wird immer dasselbe wiederholt. Null Neuigkeitswert. Gut, dass @DasErste nicht mitmacht.”