Mann mit Vollgas mitgeschleift: mutmaßliche Täter in Haft

Aachen (dpa/lnw) - Grausames Verbrechen in der Abgeschiedenheit einer Eifeler Talsperre: Zwei 35 und 36 Jahre alte Männer sollen einen etwa gleichaltrigen Mann mit einem Tau an die Anhängerkupplung ihres Kleintransporters gebunden und ihn mit Vollgas 500 Meter weit geschleift haben. Anschließend nahmen sie ihm nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen von Dienstag persönliche Gegenstände, Handy und Bargeld ab. Dann hätten sie ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen an der Urfttalsperre im Kreis Euskirchen liegen gelassen.