Erneut ein Camper im Verdacht des Kindesmissbrauchs

Die Familie und der Senior kennen sich demnach von einem Campingplatz in Niederkrüchten nahe der holländischen Grenze. Bei der Durchsuchung der Parzelle des Mannes sei am Montag zudem ein achtjähriges Mädchen angetroffen worden. Dieses soll sich laut Ermittlern für mehrere Tage als Feriengast beim dem bislang unbescholtenen 72-Jährigen aufgehalten haben. Das Kind sei zunächst in die Obhut des Jugendamtes gegeben und am Montagabend von den Eltern abgeholt worden. Ein Verdacht auf Straftaten im Fall des Mädchens habe sich zunächst nicht ergeben, sagte Steils .

Bei den Durchsuchungen wurden auf dem Campingplatz und in der Wohnung des Verdächtigen Computer, Mobiltelefone, Kameras sowie Speichermedien beschlagnahmt.

Auch im lippischen Lügde wird derzeit in einem Fall von Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz ermittelt. Dort soll ein 56-jähriger Dauercamper mit einem Komplizen (33) über Jahre hinweg Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben.