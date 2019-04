Helfer retten Besitz aus evakuiertem Haus

Wuppertal (dpa/lnw) - Fünf Wochen nach der Evakuierung mehrerer einsturzgefährdeter Häuser in Wuppertal haben Einsatzkräfte die Habseligkeiten aus dem am schwersten getroffenen Gebäude geholt. Nach aufwendigen Vorarbeiten schafften die Helfer das Hab und Gut von sieben Bewohnern aus dem Gründerzeitgebäude, sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag. Fünf Häuser waren am 10. März evakuiert worden, weil sich unter ihnen Hohlräume gebildet hatten. Rund 50 Bewohner seien seitdem in städtischen Wohnungen oder privat untergekommen. Aus vier Häusern war der Besitz der Betroffenen bereits geholt worden, nur das Gründerzeithaus von 1901 fehlte noch.

Von dpa