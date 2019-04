Kindesentführung in Velbert: mutmaßlicher Täter in U-Haft

Velbert (dpa/lnw) - Vier Wochen nachdem ein Mann einen Zwölfjährigen auf dem Heimweg von der Schule in sein Auto gelockt hatte, sitzt ein 21-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft. Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert teilte auf Anfrage am Dienstag mit, dass der junge Mann bereits am 30. März wegen Wiederholungsgefahr verhaftet wurde. Die «WAZ» hat darüber berichtet. Die Ermittler hatten laut Baumert herausgefunden, dass der verhaftete Mann sich vor der Tat im Internet über die Themen Kindesmissbrauch und Kindesentführung informiert habe. Die Ermittlungen dauerten an.