Auf der Flucht zwischen zwei Autos stecken geblieben

Duisburg (dpa/lnw) - Die Kontrolle von zwei 17-Jährigen hat in Duisburg einen Einsatz von Bereitschaftspolizisten ausgelöst. Eine Zivilstreife habe die beiden polizeibekannten jungen Männer kontrolliert und dabei Marihuana-Geruch festgestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Während die Beamten einen der beiden am Montagabend durchsuchten, sei der andere weggelaufen. Der im Polizeibericht als «vollschlank» beschriebene Jugendliche kam aber nicht weit - er blieb zwischen zwei geparkten Autos stecken.

Von dpa