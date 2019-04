Historische Weltkarte verschwunden: 65-Jähriger vor Gericht

Witten (dpa/lnw) - Ein 65-Jähriger aus Witten soll in der Uni-Bibliothek Innsbruck eine wertvolle historische Karte gestohlen haben und steht dafür am 24. April in Witten vor Gericht. «Er war der letzte, der dieses Buch ausgeliehen hat, in dem sich die Weltkarte befand», sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Witten am Dienstag. Die Karte sei als Anhang in dem historischen Buch «Rudolfinische Tafeln» des Mathematikers und Astronom Johannes Kepler gewesen. Der Sachwert werde auf 30 000 Euro geschätzt. Zuvor hatte die «WAZ» über den Fall berichtet.

Von dpa