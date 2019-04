Radfahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Radfahrer ist am Dienstag in der Düsseldorfer Innenstadt mit einem Lastwagen zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Bei der Kollision mit dem Lkw eines 58-Jährigen an einer Kreuzung stürzte der 69 Jahre alte Radler zu Boden und geriet unter das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der Radfahrer kam mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus.

Von dpa