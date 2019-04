Landesregierung verteidigt Spendenaufruf für Notre-Dame

Köln (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat den Spendenaufruf von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für die durch Feuer schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame verteidigt. Der Aufruf sei Ausdruck der deutsch-französischen Freundschaft, sagte Bauministerin Ina Scharrenbach am Mittwoch in Köln. «Was würde eigentlich passieren, wenn dem Kölner Dom Vergleichbares erfährt?», fragte die CDU-Politikerin. In solchen Momenten stehe man in Europa zusammen.

Von dpa