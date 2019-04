Nach Überzeugung des Gerichts hatte sich der 59-jährige im vergangenen August auf die Verkaufsanzeige im Internet hin bei dem Opfer gemeldet und Interesse an dem Bettchen bekundet. Beim vereinbarten Übergabetermin in der Wohnung der Frau in Köln-Deutz attackierte er sie dann hinterrücks. Es folgte «eine von der Geschädigten als Kampf auf Leben und Tod empfundene Auseinandersetzung», wie der Richter sagte.

Die 41-Jährige wurde durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt und konnte laut Urteil nur durch massive Gegenwehr verhindern, von dem Angreifer gefesselt und geknebelt zu werden. Erst als es ihr gelang, die Wohnungstür zu öffnen, ließ der Angeklagte von ihr ab und versuchte zu fliehen. Nachbarn konnten ihn überwältigen.

Ursprünglich war der Mann wegen versuchten besonders schweren Raubes angeklagt. Doch im Laufe des Verfahrens stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Täter früher bereits Frauen angerufen, sexuell beleidigt und bedroht hatte. Auf seinem Laptop fanden die Ermittler zudem Vergewaltigungspornos. Der Angeklagte korrigierte daraufhin sein zunächst abgelegtes Geständnis, er habe Geld bei einem Überfall erbeuten wollen, und gab zu, dass der Tat sexuelle Motive zugrunde lagen.