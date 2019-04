Sommer an Ostern: Temperaturen von bis zu 25 Grad möglich

Offenbach (dpa/lnw) - Das wird wohl ein sommerliches Osterwochenende: Temperaturen von bis zu 25 Grad, viel Sonne und nahezu keine Wolken warten in den kommenden Tagen auf Nordrhein-Westfalen. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach bringt ein kräftiges Hochdruckgebiet über Skandinavien außergewöhnliche milde Temperaturen an den freien Tagen mit sich.