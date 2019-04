Attacke auf Gerichtsvollzieher: Frau verschüttete Salzsäure

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Attacke auf einen Gerichtsvollzieher in einem Haus in Düsseldorf geht die Polizei davon aus, dass die mutmaßliche Täterin 30-prozentige Salzsäure auf den Mann und zwei Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes geschüttet hat. Das hätten Untersuchungen der Uniklinik ergeben, so ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft wollte am Donnerstag einen Antrag auf Unterbringung der Frau in einer psychiatrischen Anstalt stellen.

Von dpa