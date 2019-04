Reul gegen Blockaden: Autobahnen keine privaten Festsäle

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will Straßenblockaden durch Fahrzeugkonvois ausgelassener Hochzeitsgesellschaften nicht länger hinnehmen. «Autobahnen und Innenstädte sind keine privaten Festsäle», erklärte er am Mittwoch in Düsseldorf. «Die Polizei in Nordrhein-Westfalen geht gegen Exzesse vor und versteht da keinen Spaß.» Es könne nicht angehen, dass auf Autobahnen der Verkehr angehalten werde, um Fotos zu machen und Feuerwerkskörper zu zünden. «Dem schieben wir einen Riegel vor», versicherte Reul. Es handele sich um Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

Von dpa